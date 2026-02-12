إعلان

"بسبب شكه في سلوكها".. سيدة تطعن زوجها داخل مقر عمله في أكتوبر

كتب : محمود الشوربجي

12:57 م 12/02/2026

حادث طعن تعبيرية

أقدمت سيدة عشرينية على طعن زوجها طعنتين نافذتين داخل مقر عمله بمدينة السادس من أكتوبر، بسبب شكه في سوكها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بقيام سيدة بطعن زوجها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، وجرى نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بحسب التحريات الأولية فإن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بعدما توجهت إلى ورشة إطارات حيث يعمل زوجها، وسددت له طعنتين أمام زملائه.

فيما أوضحت التحقيقات أن الواقعة حدثت نتيجة خلافات أسرية سابقة تركت على أثرها المتهمة منزل الزوجية، بسبب شك الزوج في سلوكها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

