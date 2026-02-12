الداخلية تضبط 111 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 111438 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائي - التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).

كما تم فحص 1415 سائقًا تبين إيجابية 48 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

وقامت الوزارة بشن حملات مرورية وانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 763 مخالفة متنوعة (مخالفة السير عكس الإتجاه - مخالفة تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص (156) سائقا تبين إيجابية 7 حالات تعاطي مواد مخدرة منهم، وضبط عدد 9 محكومًا عليهم بإجمالي 15 حكمًا، كما تم التحفظ مركبة واحدة لمخالفتها قوانين المرور.