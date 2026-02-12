نشاط للرياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد نشاط حركة رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق المكشوفة من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد موضحا أنه قد يؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على صحراء مطروح والسواحل الشمالية الغربية.

كما توقعت الأرصاد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

شروط تقسيط مقايسة الكهرباء.. اعرف قيمة التكلفة وكيفية السداد

تفاصيل خطة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة.. برامج خاصة عن الذكاء الاصطناعي