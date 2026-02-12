إعلان

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الصناعية بأبو رواش-

كتب : محمد أبو بكر

12:36 م 12/02/2026
  عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الصناعية بأبو رواش (2)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الصناعية بأبو رواش (4)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الصناعية بأبو رواش (5)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الصناعية بأبو رواش (6)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الصناعية بأبو رواش (7)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الصناعية بأبو رواش (8)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الصناعية بأبو رواش (9)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الصناعية بأبو رواش (10)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الصناعية بأبو رواش (1)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الصناعية بأبو رواش (11)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الصناعية بأبو رواش (13)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الصناعية بأبو رواش (12)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الصناعية بأبو رواش (14)

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جانبًا من أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش وذلك خلال جولة تفقدية صباح اليوم الخميس للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز.

وشملت جولة "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، تفقد أعمال الرصف التي يتم تنفيذها بشارع R27 بدايةً من الطريق التبادلي وحتى طريق المحولات، بطول 1 كم وعرض 50 م، وشارع R22 بدايةً من الطريق التبادلي وحتى شارع R1 بطول 2.63 كم وعرض 30 م، وشارع R4 بدايةً من شارع R22 وحتى الطريق الصحراوي بطول 2 كم وعرض 20 م، بالإضافة إلى طريق R1 بدايةً من شارع R22 وحتى الطريق الصحراوي بطول 2.7 كم وعرض 20 م.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أعمال التطوير التي تشهدها طرق المنطقة تأتي في إطار حرص المحافظة على تطوير شبكة الطرق والنقل بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش وتحقيق نقلة نوعية في منظومة المرافق والخدمات بما يخدم خطط التنمية المستهدفة للمنطقة مؤكدًا أن الأعمال تشمل الرصف والإنارة والتشجير، وتخصيص أرصفة على الجانبين.

وشدّد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق ببعض القطاعات الجاري العمل بها تمهيدًا لبدء أعمال الرصف إلى جانب تطوير أسوار ومداخل المنشآت المحيطة بتلك الطرق وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة.

كما تابع المحافظ أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية ببوستر مياه المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش، مشيرًا إلى أن الأعمال تستهدف تحسين قدراته لاستيعاب محطة الآبار الجديدة والتي ستسهم في مضاعفة طاقة المحطة من 10 آلاف م³/يوم إلى 20 ألف م³/يوم، مشددًا على سرعة استكمال الأعمال الفنية والتأمينية والإسراع في تنفيذ أعمال التوسعة وإنشاء الأسوار.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن تطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش يأتي على رأس أولويات المحافظة، لما له من دور محوري في دعم النشاط الصناعي والاستثماري، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتوفير الخدمات اللازمة للمستثمرين، بما ينعكس إيجابيًا على خطط التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

أبو رواش عادل النجار المنطقة الصناعية تطوير شبكة الطرق والنقل

