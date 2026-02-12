مباريات الأمس
"بيصنع معجزات".. تعليق أحمد شوبير على فوز الزمالك ورسالة للهداف

كتب : محمد خيري

12:02 م 12/02/2026
أشاد الإعلامي أحمد شوبير بأداء نادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يحقق نتائج مميزة رغم التحديات والإمكانات المحدودة، وموجهًا رسالة دعم خاصة إلى مهاجم الفريق ناصر منسي.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامجها على إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن الزمالك وجهازه الفني بقيادة معتمد جمال يستحقون التحية، مضيفًا: "لازم تقول للزمالك شكرًا جزيلًا.. فريق بيصنع معجزات بأقل الإمكانيات"، مكررًا إشادته بما يقدمه الفريق في ظل الظروف الحالية.

وتوقف شوبير عند مستوى ناصر منسي، مشيرًا إلى أنه سبق وحذر من الاستغناء عنه، مؤكدًا أن رحيله كان سيعد خطأً كبيرًا. وأضاف أن اللاعب كان قريبًا من مغادرة النادي، لكنه تمسك بالبقاء.

وأشار إلى أن منسي شارك في الدقيقة 61 من المباراة الأخيرة ونجح في تسجيل هدف الفوز بتسديدة مميزة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى، معتبرًا أن الهدف لا يُسأل عنه الحارس أحمد ميهوب، وأن اللاعب استحق جائزة رجل المباراة عن جدارة.

واستشهد شوبير بمقولة للكابتن عماد متعب بشأن المهاجم الهداف، مفادها أن اللاعب صاحب الحس التهديفي لا ينبغي استبداله إلا إذا كان في أسوأ حالاته الفنية، مؤكدًا أن منسي يمثل عنصرًا مهمًا للغاية في تشكيلة الزمالك، سواء شارك أساسيًا أو كبديل مبكر.

واختتم شوبير تصريحاته بتوجيه التحية إلى إدارة الزمالك ولاعبيه وجماهيره، مشددًا على أنهم يستحقون كل التقدير والاحترام.

