شوبير في حراسة المرمى.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات مؤجلات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب برج العرب، في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

يدفع الدنماركي بيس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، بمصطفى شوبير في حراسة المرمى.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - كريم فؤاد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد علي بن رمضان - ديانج

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - مروان/كامويش - طاهر محمد طاهر

