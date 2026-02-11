مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

شوبير في حراسة المرمى.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي

كتب : مصراوي

01:12 م 11/02/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات مؤجلات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب برج العرب، في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

يدفع الدنماركي بيس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، بمصطفى شوبير في حراسة المرمى.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - كريم فؤاد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد علي بن رمضان - ديانج

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - مروان/كامويش - طاهر محمد طاهر

الأهلي تشكيل الأهلي المتوقع الأهلي والإسماعيلي موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

