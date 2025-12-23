أسماء ضحايا عقار إمبابة المنكوب

حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا حادث انهيار عقار إمبابة اليوم الثلاثاء.

المصابون هم كل من: سعيد ناصر 21 عاما، فارس هلباوي 53 عاما، أكرم عبد القادر 66 عاما وشقيقه نور 48 عاما، إبراهيم موسى 72 عاما، أحمد عيد عبد القادر 25 عاما ونجلاء عبد الرحمن 47 عاما، وحالتا إغماء هما: يوسف هاني وأحمد مصطفى.

واننشلت فرق الإنقاذ البري التابعة لقوات الحماية المدنية بالجيزة جثتي رفعت عبد الستار وأدهم أشرف وإيداعهما ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة.