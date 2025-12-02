كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة "فان" لعدم التزامه بخط السير بالإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين؛ بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/نوفمبر الماضي تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية من (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بتضررها من قائد سيارة "فان" لحدوث مشادة كلامية بينهما لتغييره خط سيره وحال معاتبتها له تعدى خلالها عليها بالسب وقام بإنزالها من السيارة.

أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.