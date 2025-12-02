الداخلية تضبط 5 أطنان دقيق و6 ملايين جنيه عملات خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي هذا الإطار، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت جهودهم خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضُبط خلالها أكثر من 5 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط مخابز دقيق حر ومدعم وقضايا اتجار بالعملات

وفي نفس السياق، واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملاته ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عبر إخفائها عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي. وأسفرت جهودهم خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في هذا الشأن بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.