أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتائج الدوائر الملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا في محافظة البحيرة، والتي شملت 4 دوائر في انتخابات مجلس النواب 2025.

الدائرة الرابعة: المحمودية

جولة إعادة بين: خالد أبو أحمد ومحمد عباسي.

الدائرة الخامسة: حوش عيسي

جولة إعادة بين: عصام الصافي وممدوح جاب الله.

الدائرة السادسة: الدلنجات

جولة إعادة بين: محمد الدامي ومحمود الكومي.

الدائرة السابعة: كوم حمادة

جولة الإعادة بين: عاصم مرشد، ومحمد سمير بلتاجي، ومحمد عمار، وسامي زيدان.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، خلال اجتماع ظهر اليوم الخميس، نتيجة 30 دائرة انتخابية ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات النواب وفقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا.

