الداخلية تكشف حقيقة فيديو سرقة سور كوبري بالقاهرة

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخرين يستقلون مركبة "توك توك" بزعم قيامهم بسرقة الحديد الخاص بأحد الكبارى بالقاهرة.

تحريات البحث الجنائي أكدت عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكنت من ضبط التوك توك الظاهر بالفيديو، و مستقليها 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم قطع حديدية مختلفة الأحجام.

استجوبت أجهزة الأمن المتهمين و أقروا بتواجدهم بمحل البلاغ لجمع الخردة وبقايا الحديد، وتبين عدم وجود ثمة مسروقات بالكوبرى المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.