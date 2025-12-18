إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو سرقة سور كوبري بالقاهرة

كتب : رمضان يونس

04:38 م 18/12/2025

سرقة سور حديدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخرين يستقلون مركبة "توك توك" بزعم قيامهم بسرقة الحديد الخاص بأحد الكبارى بالقاهرة.

تحريات البحث الجنائي أكدت عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكنت من ضبط التوك توك الظاهر بالفيديو، و مستقليها 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم قطع حديدية مختلفة الأحجام.

استجوبت أجهزة الأمن المتهمين و أقروا بتواجدهم بمحل البلاغ لجمع الخردة وبقايا الحديد، وتبين عدم وجود ثمة مسروقات بالكوبرى المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة سور لداخلية من القاهرة زاعم سرقة سور حديدي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. المغرب 1- 0 الأردن.. نهائي كأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"