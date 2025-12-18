محتال يخدع أولياء الأمور بزعم الاحتراف الرياضي لأبنائهم بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف نشاط إجرامي احترف النصب على المواطنين تحت ستار المجال الرياضي، مستغلًا أحلام أولياء الأمور في احتراف أبنائهم كرة القدم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.

تبين أن المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على قيد أنجالهم في أحد الاتحادات الرياضية تمهيدًا لتسويقهم للاحتراف داخل أندية محلية وعربية، على خلاف الحقيقة، وروّج لتلك الادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أكبر عدد من الضحايا.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

وعُثر بحوزته على مطبوعات دعائية منسوبة لأكاديمية رياضية وهمية، واستمارات قيد لاعب كرة قدم محترف، إلى جانب هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الوقائع على النحو الذي أسفرت عنه التحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

