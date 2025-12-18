إعلان

"مرة واحدة بس وانا غلطان".. اعترافات المتهم بالتعدي على طفلة بلبيس في أرض زراعية

كتب : أحمد عادل

01:16 م 18/12/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدلى المتهم باغتصاب طفلة بلبيس بالشرقية، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حول كيفية ارتكابه الواقعة -وفقًا للمحامية نهى الجندي دفاع المجني عليها-.

بمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق بتهمة اغتصاب الطفلة "ش" في أرض زراعية بجوار منطقة مساكن الشيخ عمر في بلبيس بالشرقية، قال: "أيوة حصل وانا غلطان.. انا عملت كدا معاها مرة واحدة غصب عنها".

وتابع المتهم أنه استغل صغر سن المجني عليها واستدرجها إلى مكان الواقعة، وعندما حاولت المجني عليها الاستغاثة بالأهالي قام بكتم أنفاسها وتعدى عليها بالضرب بأن سدد لها لكمات في الوجه حتى أفقدها الوعي.

وتابع المتهم في اعترافاته أنه كان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة "الاستروكس" أثناء ارتكاب الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بلبيس برئاسة المقدم محمود مرتاح، بلاغًا من سيدة تفيد بتعرض ابنتها -14 عامًا- للاغتصاب على يد شاب في أرض زراعية بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد قنديل لصحة الواقعة، وأمكن تحديد هوية المتهم بارتكاب الجريمة.

وتمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد المسلمي والنقيب يوسف زردك، من ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضا

"متعود أبوسها قدام الأولاد".. ماذا قال المتهم بهتك عرض طليقته أمام ابنته بالتجمع؟

"اعتدى عليها حتى أفقدها الوعي".. تفاصيل اغتصاب طفلة بلبيس في أرض زراعية

"عاشر الأم وطفلتها على سرير واحد".. الجنايات تعاقب زوجين بالإعدام في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اغتصاب طفلة التعدي على طفلة بلبيس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح