أدلى المتهم باغتصاب طفلة بلبيس بالشرقية، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حول كيفية ارتكابه الواقعة -وفقًا للمحامية نهى الجندي دفاع المجني عليها-.

بمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق بتهمة اغتصاب الطفلة "ش" في أرض زراعية بجوار منطقة مساكن الشيخ عمر في بلبيس بالشرقية، قال: "أيوة حصل وانا غلطان.. انا عملت كدا معاها مرة واحدة غصب عنها".

وتابع المتهم أنه استغل صغر سن المجني عليها واستدرجها إلى مكان الواقعة، وعندما حاولت المجني عليها الاستغاثة بالأهالي قام بكتم أنفاسها وتعدى عليها بالضرب بأن سدد لها لكمات في الوجه حتى أفقدها الوعي.

وتابع المتهم في اعترافاته أنه كان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة "الاستروكس" أثناء ارتكاب الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بلبيس برئاسة المقدم محمود مرتاح، بلاغًا من سيدة تفيد بتعرض ابنتها -14 عامًا- للاغتصاب على يد شاب في أرض زراعية بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد قنديل لصحة الواقعة، وأمكن تحديد هوية المتهم بارتكاب الجريمة.

وتمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد المسلمي والنقيب يوسف زردك، من ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

