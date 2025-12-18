أسدلت محكمة جنح أول درجة بالقاهرة، الستار على حكمها في واقعة هتك عرض مسوق عقاري لطليقته أمام أعين ابنته، حيث قضت بمعاقبته بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ عن الاتهام الأول، كما برأت المحكمة المتهم من هتك عرض طفلته.

وأدلى المتهم بأقواله أمام النيابة العامة في القضية رقم 6895 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس -حصل مصراوي على نسخة منها-، أنه أثناء ذهابه لزيارة أبنائه بعد أن انفصل عن زوجته في العام الماضي، نزلت طليقته من المنزل وتركته لمجالسة الأطفال.

وتابع المتهم أمام جهات التحقيق، أنه بعد عودة طليقته بفترة وجيزة فوجئ بحضور قوة أمنية إلى المنزل وألقت القبض عليه.

وأضاف:"أنا أول لما وصلت البيت طليقتي كانت موجودة وسلمت عليها وبوستها لأن أحنا متفقين نعمل كده أمام الأولاد عشان نفسيتهم وساعات كتير هي لما بتكون في الأوضه بتناديني وبدخل اقعد معاها هي والعيال و بدخل اتكلم و نهزر كلنا وعادي يعني الدنيا تمام".

وبمواجهته لاتهامه بهتك عرض ابنته وإظهار عضوه الذكري أمامها، أجاب: "محصلش.. دي بنتي ازاي اعمل كدا".

