





كشف والد أحد الأطفال ضحايا واقعة الاعتداء داخل إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع، عن امتناع أولياء الأمور عن إرسال أبنائهم إلى المدرسة لحين إقالة الإدارة.

وقال ولي الأمر في تصريحات لـ"مصراوي" إن الواقعة لا تتعلق فقط باعتداء فرد أمن على الأطفال، بل تكشف عن تقصير واضح من إدارة المدرسة في تأمين التلاميذ وعدم وجود إشراف كافٍ عليهم.

وأشار إلى أن إدارة المدرسة قصرت كذلك في توفير منظومة أمنية متكاملة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية داخل المدرسة لرصد ما يحدث، مشيرًا إلى أن عدد كبير من أولياء الأمور تقدموا بشكاوى لمجلس الوزراء والنيابة العامة ضد المدرسة.

وأضاف أن عدد البلاغات الرسمية التي جرى تقديمها حتى الآن بلغ 12 بلاغًا، لافتًا إلى وجود وقائع اعتداء أخرى، إلا أن بعض أولياء الأمور فضلوا عدم التقدم ببلاغات رسمية.

-تحقيقات النيابة العامة

وفي سياق متصل، قررت جهات التحقيق بالتجمع الخامس عرض أطفال المدرسة المعتدى عليهم من قِبل فرد الأمن على مصلحة الطب الشرعي، للوقوف على طبيعة الإصابات التي لحقت بهم.

كما أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمدرسة.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة قد جدد حبس فرد الأمن المتهم بالاعتداء على 12 طفلًا داخل إحدى المدارس بالتجمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من أولياء أمور، اتهموا خلالها فرد أمن بالاعتداء على أطفالهم داخل إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع.

وتبين من التحريات الأولية أن فرد أمن وراء الجريمة وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة.



