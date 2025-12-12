إعلان

ضبط شخص يدير نادٍ صحي بدون ترخيص لاستغلاله في أعمال منافية للآداب بالقاهرة

كتب : علاء عمران

01:00 م 12/12/2025

أفراد نادي صحي مخالف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط شخص يدير نادٍ صحي بدون ترخيص لاستغلاله في أعمال منافية للآداب بالقاهرة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام أحد الأشخاص – وله معلومات جنائية – بإدارة نادٍ صحي غير مرخص داخل نطاق قسم الشروق بالقاهرة، واستغلاله في تسهيل ممارسات منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وبعد استصدار الإذن القانوني، تم استهداف الموقع وضبط المتهم الرئيسي وبرفقته ثلاث سيدات وشخص آخر. وواجهتهم القوات بما ورد من معلومات، فأقروا بنشاطهم غير القانوني.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الواقعة للجهات المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نادي صحي القاهرة أعمال مانفية للآداب مباحث الآداب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد وقناة ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة
تحذير صادم| نقيب البيطريين: المجازر تعمل بـ25 % من طاقتها.. والخطر قد يؤثر على صحة المصريين
أمطار تصل لـ"القاهرة".. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة