نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط شخص يدير نادٍ صحي بدون ترخيص لاستغلاله في أعمال منافية للآداب بالقاهرة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام أحد الأشخاص – وله معلومات جنائية – بإدارة نادٍ صحي غير مرخص داخل نطاق قسم الشروق بالقاهرة، واستغلاله في تسهيل ممارسات منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وبعد استصدار الإذن القانوني، تم استهداف الموقع وضبط المتهم الرئيسي وبرفقته ثلاث سيدات وشخص آخر. وواجهتهم القوات بما ورد من معلومات، فأقروا بنشاطهم غير القانوني.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الواقعة للجهات المختصة.