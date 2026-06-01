"مش هنا".. الداخلية تكشف كواليس فيديو الدراجات النارية المثير للجدل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كواليس مقطع فيديو تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي دراجات نارية بآداء حركات استعراضية حال سيرهم بأحد الطرق والزعم بكونها داخل البلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأثنين، بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه سبق تداوله بتاريخ أول مايو المنقضى بإحدى الدول الأسيوية ، وتم إعادة تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال الزعم بكونه بمحافظة الدقهلية " على خلاف الحقيقة" .. وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات .