مسؤول أمريكي: محادثات لبنان وإسرائيل بواشنطن ستُعقد في موعدها

كتب : مصطفى الشاعر

11:52 م 01/06/2026 تعديل في 11:53 م

إسرائيل ولبنان

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي تأكيده، أن المحادثات المقررة بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الأمريكية واشنطن، غدا الثلاثاء، ستُعقد كما هو مخطط لها، رغم التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة.

استمرار المسار التفاوضي بين بيروت وتل أبيب

بحسب المسؤول الأمريكي، فإن الاستعدادات للاجتماعات لا تزال قائمة، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة بين الجانبين ومواصلة المسار التفاوضي.

إلغاء الضربات المخطط لها على بيروت

وفي السياق ذاته، نقل "أكسيوس"، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الضربات التي كانت إسرائيل تُخطط لتنفيذها ضد بيروت "لن تحدث"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن أسباب العدول عن تنفيذها.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن حزب الله اللبناني وافق على وقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية التنفيذ أو التوقيت.

تطورات متزامنة مع جهود التهدئة


تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل ولبنان، وسط مؤشرات على تحركات سياسية تهدف إلى خفض التوتر ومنع اتساع نطاق المواجهة.

