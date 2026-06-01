أثار تقرير صادر عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، حالة من الجدل الواسع، بعد حديثه عن ملف داء الكلب في مصر، وما تضمنه من إشارات إلى انتشار المرض في بعض الحيوانات الضالة والبرية، وتحذيرات موجهة للمسافرين بشأن صعوبة الوصول إلى الأمصال في بعض المناطق.

ورصد "مصراوي" في هذا السياق، آراء عدد من المسؤولين والخبراء السياحيين، للوقوف على حقيقة تأثير هذه التقارير على صورة المقصد السياحي المصري، ومدى انعكاسها على قرارات السفر والحجوزات خلال الفترة المقبلة.

مصدر بالسياحة: التقرير "مبالغ فيه" ولا يؤثر على المقصد المصري

قال مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، إن التقارير الدولية التي تتناول انتشار داء الكلب في مصر "لن تؤثر على السياحة الوافدة"، مؤكدًا أن مصر آمنة وتطبق أعلى معايير السلامة الصحية داخل المنشآت السياحية والفندقية.

وأضاف "المصدر" في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر إجراءات السلامة الصحية للسائحين، مشيرًا إلى أن مصر ترحب بالزائرين من مختلف دول العالم، وأن ما يتم تداوله من تقارير "أحادية" لا يعتمد على مصادر رسمية دقيقة.

ودعا المصدر المسؤول، إلى عدم الانسياق وراء ما وصفه بالمعلومات غير الموثقة، مؤكدًا أن وزارة الصحة تواصل جهودها في مواجهة أي مخاطر صحية محتملة ولا يوجد ما يدعوا للقلق بهذا الشأن خلال الفترة الحالية.

خبير سياحي: تقارير "ممنهجة" ولا تعكس الواقع

علق طارق سرحان، الخبير السياحي، من جانبه، على التقرير الدولي قائلًا: إن مثل هذه التقارير تستهدف إثارة البلبلة حول المقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أنها لا تستند إلى وقائع موثقة، واصفًا إياها بالحملات الممنهجة التي تهدف إلى النيل من السياحة المصرية.

وأكد "سرحان" في تصريحات لمصراوي، أن القطاع السياحي لم يرصد أي حالات إصابة بين السائحين أو وقائع عقر داخل المقاصد السياحية، معتبرًا أن ما يُثار يأتي ضمن محاولات التأثير على صورة السياحة المصرية.

ودعا الخبير السياحي، إلى ضرورة التعامل مع ملف الكلاب الضالة بجدية من خلال خطط حكومية متكاملة، للحد من أي استخدام سلبي لهذه الظاهرة بشكل دعايا سلبية ضد المقصد المصري.

نقابة السياحيين: تحذيرات دولية قد تؤثر على قرارات السفر

على الجانب الآخر، قال فارس حسني، الأمين العام لنقابة السياحيين، إن استمرار تداول تحذيرات صحية دولية بشأن داء الكلب ربما ينعكس على قرارات السفر، خاصة سياحة السفاري والسياحة البيئية.

وأوضح "حسني" لمصراوي، أن مؤسسات مثل CDC تضع مصر ضمن الدول التي يُنصح فيها بتلقي تطعيمات وقائية قبل السفر، وهو ما قد يدفع بعض شركات السياحة لإضافة تنبيهات صحية لعملائها.

تأثير محتمل على الوجهات المفتوحة

أشار الأمين العام لنقابة السياحيين، إلى أن السياحة في المناطق المفتوحة والمحميات ربما تكون الأكثر تأثرًا، نظرًا لوجود الحيوانات الضالة في بعض المناطق، وهو ما قد يؤثر على سلوك السائحين.

ولفت فارس حسني، إلى أنه لا توجد حتى الآن بيانات مؤكدة عن تراجع الحجوزات، لكن استمرار التحذيرات قد يؤدي إلى انخفاض ربنا يصل إلى 15% في بعض الفترات، إذا لم يتم التعامل مع الملف بشكل متكامل بين وزارات السياحة والصحة والبيئة.

مصر خالية من السعار 2030.. خطة حكومية مستمرة

تؤكد الدولة في المقابل، استمرار تنفيذ استراتيجية مصر خالية من السعار 2030، عبر حملات تحصين الكلاب الضالة وتعزيز التوعية المجتمعية، إلى جانب التنسيق بين وزارات الصحة والزراعة والبيئة للحد من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة والعمل على حل هذه الأزمة تمامًا.

