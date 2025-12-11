من إسكندرية لأسوان.. الداخلية تواجه سماسرة لجان الانتخابات بالكلبشات

"إعادة بين 6 مرشحين".. نتيجة انتخابات النواب لدائرة طهطا بسوهاج

الوطنية للانتخابات: إعادة بين 6 مرشحين في دائرة الفتح بأسيوط

الأمن يضبط 12 مخالفًا بوقائع دعاية انتخابية غير مشروعة في 4 محافظات

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات متتابعة لضبط المخالفات المرتبطة بسير العملية الانتخابية فى عدد من المحافظات، عقب تداول عدة مقاطع فيديو تظهر ممارسات تستهدف التأثير على إرادة الناخبين.

تمكنت قوات الأمن بأسيوط من كشف ملابسات مقطع فيديو أظهر أحد الأشخاص يستقل سيارة أجرة "ميكروباص" لنقل ناخبين بدائرة مركز شرطة منفلوط إلى مقار لجانهم مقابل سلع تموينية. وبالفحص أمكن ضبط السيارة وقائدها الذى اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما توصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد وضبط قائد سيارة "ميكروباص" بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر نقله ناخبين إلى اللجان لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين. واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وفى أسوان، تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة إدفو بعد قيامه بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة العامة التحقيق.

كما نجحت أجهزة الأمن بالجيزة فى ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الهرم، لحث الناخبين على التصويت لصالح مرشحين اثنين. وبمواجهته أقر بما ورد فى الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سوهاج، ضبطت القوات أحد الأشخاص بمحيط دائرة مركز شرطة البلينا وبحوزته مبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين مقابل التصويت لصالح إحدى المرشحات.

كما جرى بأسيوط ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة صدفا وبحوزته بطاقات إرشادية ومبالغ مالية للتأثير على الناخبين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق فى جميع الوقائع.

اقرأ أيضًا:

الوطنية للانتخابات: إنهاء ظاهرة نقاط حشد المواطنين بالعمرانية

"منها 8 شكاوى ازدحام".. الوطنية للانتخابات: 19 شكوى باليوم الثاني من انتخابات 30 دائرة ملغاة

الوطنية للانتخابات تناشد المواطنين بالمشاركة في التصويت بالدوائر الملغاة