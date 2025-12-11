إعلان

"إعادة بين 6 مرشحين".. نتيجة انتخابات النواب لدائرة طهطا بسوهاج

كتب : أحمد عادل , رمضان يونس

03:12 م 11/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الوطنية للانتخابات
  • عرض 14 صورة
    الوطنية للانتخابات
  • عرض 14 صورة
    الوطنية للانتخابات
  • عرض 14 صورة
    الوطنية للانتخابات
  • عرض 14 صورة
    الوطنية للانتخابات
  • عرض 14 صورة
    القاضي حازم بدوي
  • عرض 14 صورة
    الوطنية للانتخابات
  • عرض 14 صورة
    الوطنية للانتخابات
  • عرض 14 صورة
    الوطنية للانتخابات
  • عرض 14 صورة
    الوطنية للانتخابات
  • عرض 14 صورة
    الوطنية للانتخابات
  • عرض 14 صورة
    الوطنية للانتخابات
  • عرض 14 صورة
    الوطنية للانتخابات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير نادر نبيل

اعتمد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الدائرة الرابعة بطهطها في محافظة سوهاج، والتي أسفرت عن إعادة بين كلً من المرشحين إبراهيم خليفة أبو دوح، ونشأت فؤاد، ومصطفى حسين أبو دومة، وعمرو أحمد عريضة، وعلاء سليمان محمد، وعماد الجيلاني.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نتيجة انتخابات الجولة الأولى في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025، وكذا نتيجة الإعادة لدائرة إطسا بالفيوم.

وشملت الدوائر الملغاة:

الجيزة: إمبابة

الفيوم: بندر الفيوم

إبشواي، أسيوط: الفتح

سوهاج: مركز سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، دار السلام

قنا: مركز قنا، قوص، نجع حمادي، أبو تشت

الإسكندرية: أول الرمل

البحيرة: دمنهور، أبو حمص، إيتاي البارود

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، على أن يتم تحديد مواعيد جديدة لإعادة الانتخابات بالدواير الملغاة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

الوطنية للانتخابات: إنهاء ظاهرة نقاط حشد المواطنين بالعمرانية

"منها 8 شكاوى ازدحام".. الوطنية للانتخابات: 19 شكوى باليوم الثاني من انتخابات 30 دائرة ملغاة

الوطنية للانتخابات تناشد المواطنين بالمشاركة في التصويت بالدوائر الملغاة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات سوهاج انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
اصطياد تمساح الزوامل بعد أسبوع من البحث والهدوء يعود للشرقية -صور
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟