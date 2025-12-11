مراسل بي إن سبورتس يكشف آخر تطورات مفاوضات برشلونة لضم مهاجم الأهلي

تواصل مع ناديه السابق.. الزمالك يتحرك لمنع لاعبه الأجنبي من فسخ العقد

قرار من اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

كشف المغربي أشرف بن عياد مراسل شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، عن تمسك إدارة برشلونة بالتعاقد مع لاعب الأهلي الشاب حمزة عبد الكريم، خلال الفترة المقبلة.

وكتب بن عياد عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "برشلونة مازال متمسكا وراغبا في ضم حمزة عبد الكريم، أرسلوا عرضا رسميا من أجله".

وأضاف: "اللاعب يريد خوض هذه التجربة، الانتقال لبرشلونة والأهلي حتى الآن لا يريد ومتمسك بمهاجمه".

وخطف صاحب الـ17 عاما الأنظار بشكل كبير، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، الذي شارك فيها رفقة الفراعنة.

وكان منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، ودع بطولة كأس العالم للناشئين التي أقيمت في قطر، من دور الـ 32 بعد الهزيمة أمام منتخب سويسرا.

والجدير بالذكر أن عبد الكريم، شارك رفقة منتخب مصر تحت 17 عاما، في 19 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا.

أقرأ أيضًا:

بشير التابعي: خروج المنتخب كان مهينًا وأرفض ما فعله طولان

بينهم أبو تريكة.. إبراهيم فايق يلتقي بنجوم الأهلي والزمالك السابقين في الدوحة