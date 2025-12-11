للنساء راقبي هذه العلامات تكشف نقص فيتامين هام.. فما التفاصيل؟

كتبت- آلاء نبيل :

فيتامين د، هو أحد الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، خاصةً فيما يتعلق بامتصاص الكالسيوم والفوسفور، ما يجعله ضروريًا لصحة العظام والأسنان، وتجهل بعض النساء الأعراض التي تكشف نقصه.

لذا بحسب موقعي yale medicine، و healthline، سنتعرف على أهم العلامات التي تشير لنقص فيتامين د عند النساء.

1- الشعور بتعب مستمر أو شعور عام بالإرهاق.

2- المعاناة من آلام العظام والظهر، وخاصة في أسفل الظهر والوركين والفخذين.

3- ظهور آلام في العضلات، وضعف، وصعوبة في أداء المهام البدنية اليومية مثل صعود السلالم.

4- الإصابة المتكررة بالأمراض، نتيجة ضعف جهاز المناعة الذي يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.

5- تساقط الشعر الشديد بنقص فيتامين د.

6- تقلبات المزاج، والشعور بالاكتئاب، والانفعال، أو الحزن.

7- بطء التئام الجروح، حيث تستغرق الجروح والكدمات وقتًا أطول من المعتاد للشفاء

متى يجب زيارة الطبيب؟

النقص الحاد:

إذا كنت تعاني من ألم شديد في العظام أو العضلات، أو ضعف، أو صعوبة في المشي، فمن المهم استشارة الطبيب.

أقرأ أيضًا:

للرجال مشروب أخضر يفعل العجب في صحتك.. لا تتجاهله



التهاب الكلى.. إشارات مبكرة يرسلها جسمك لا يجب تجاهلها



طعام يحمي من السرطان وأمراض القلب ويخفض الكوليسترول

أم تجبر ابنها على شرب 8 لتر من الماء يوميا- ما القصة؟



3 أبراج تنتظرها مكاسب مالية قبل نهاية العام.. الحظ يفتح أبوابه