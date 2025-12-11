الأمن يضبط 12 مخالفًا بوقائع دعاية انتخابية غير مشروعة في 4 محافظات

بعد أن أُلغيت بالكامل.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة دوائر محافظة قنا

"إعادة بين 6 مرشحين".. نتيجة انتخابات النواب لدائرة طهطا بسوهاج

الوطنية للانتخابات: إعادة بين 6 مرشحين في دائرة الفتح بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من مواصلة جهودها لرصد المخالفات الانتخابية بمحيط عدد من الدوائر، حيث تابعت القوات حركة الناخبين وانتشار العناصر الداعمة للمرشحين لمنع أي تجاوزات تعيق سير العملية الانتخابية.

تمكنت الخدمات الأمنية بدائرة مركز شرطة أسيوط من ضبط شخصين أثناء تجولهما بمحيط الدائرة بمركبة «تروسيكل» مزودة بمكبر صوت لحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين، وتم التحفظ على المركبة.

وضبطت القوات بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا شخصين وسيدة بحوزتهم كروت دعاية انتخابية ومبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لذات المرشح.

كما ضُبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثانى أسيوط بحوزته كروت دعاية انتخابية لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

ونجحت القوات بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر فى ضبط شخصين بحوزتهما بطاقات تحقيق شخصية خاصة بعدد من المواطنين وكروت دعاية انتخابية لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لمرشح محدد.

كما تمكنت قوات مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كروت دعاية انتخابية ومبالغ مالية موجهة للناخبين فى محيط الدائرة لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتولت النيابة العامة التحقيق فى الوقائع كافة.

اقرأ أيضًا:

الوطنية للانتخابات: إنهاء ظاهرة نقاط حشد المواطنين بالعمرانية

"منها 8 شكاوى ازدحام".. الوطنية للانتخابات: 19 شكوى باليوم الثاني من انتخابات 30 دائرة ملغاة

الوطنية للانتخابات تناشد المواطنين بالمشاركة في التصويت بالدوائر الملغاة