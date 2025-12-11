إعلان

الأمن يضبط 12 مخالفًا بوقائع دعاية انتخابية غير مشروعة في 4 محافظات

كتب : علاء عمران

04:06 م 11/12/2025
تمكنت الأجهزة الأمنية من مواصلة جهودها لرصد المخالفات الانتخابية بمحيط عدد من الدوائر، حيث تابعت القوات حركة الناخبين وانتشار العناصر الداعمة للمرشحين لمنع أي تجاوزات تعيق سير العملية الانتخابية.

تمكنت الخدمات الأمنية بدائرة مركز شرطة أسيوط من ضبط شخصين أثناء تجولهما بمحيط الدائرة بمركبة «تروسيكل» مزودة بمكبر صوت لحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين، وتم التحفظ على المركبة.

وضبطت القوات بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا شخصين وسيدة بحوزتهم كروت دعاية انتخابية ومبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لذات المرشح.

كما ضُبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثانى أسيوط بحوزته كروت دعاية انتخابية لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

ونجحت القوات بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر فى ضبط شخصين بحوزتهما بطاقات تحقيق شخصية خاصة بعدد من المواطنين وكروت دعاية انتخابية لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لمرشح محدد.

كما تمكنت قوات مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كروت دعاية انتخابية ومبالغ مالية موجهة للناخبين فى محيط الدائرة لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتولت النيابة العامة التحقيق فى الوقائع كافة.

