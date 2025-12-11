​فيديو كرتونة مفبرك .. يكشف سماسرة الانتخابات في القناطر

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله إحدى السيدات تستقل مركبة "توك توك" وتحمل حقيبة بها مواد غذائية، ادعت تحصلها عليها و آخرون من بعض المرشحين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة نظير الإدلاء بأصواتهم لصالح المرشحين.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على مصور الفيديو المتداول، تبين أنه من أنصار أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب، و بمواجهته اعترف بفبركة المقطع المشار إليه بالاشتراك مع شقيقته الظاهرة بمقطع الفيديو، وذلك بغرض الإساءة للمرشحين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة وإفساد العملية الانتخابية لقناعته بعدم إمكانية فوز المرشح الذي يدعمه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.