ضبط 8 متورطين بكروت دعائية وأدوات الدعاية الانتخابية في 4 محافظات

كتب : علاء عمران

06:10 م 11/12/2025
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدة مخالفين خلال متابعتها لسير العملية الانتخابية في محافظات الجيزة، أسيوط، البحيرة، والأقصر، لضبط أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

الجيزة

تمكنت الشرطة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط دائرة قسم شرطة الطالبية بعد ظهوره في مقطع فيديو يحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين وارتكب ألفاظًا خارجة. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

أسيوط

ضبطت الخدمات الأمنية شخصين أثناء تجولهما بمحيط إحدى الدوائر في سيارة "ربع نقل" مزودة بمكبر صوت لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين. تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

البحيرة

تمكنت الشرطة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط دائرة مركز شرطة المحمودية، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين.

الأقصر

ضبطت الأجهزة الأمنية 4 أشخاص في مركز شرطة أرمنت، أحدهم بحوزته بطاقات شخصية لمواطنين، والآخرون مع كروت دعائية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح مرشح محدد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وتولت النيابة العامة التحقيق في جميع الوقائع.

انتخابات مجلس النواب 2025 الأجهزة الأمنية ضبط محاولات للتأثير على إرادة الناخبين ضبط 8 متورطين بكروت دعائية انتخابية

