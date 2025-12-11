ضبط 8 متورطين بكروت دعائية وأدوات الدعاية الانتخابية في 4 محافظات

"إعادة بين 6 مرشحين".. نتيجة انتخابات النواب لدائرة طهطا بسوهاج

الوطنية للانتخابات: إعادة بين 6 مرشحين في دائرة الفتح بأسيوط

الأمن يضبط 12 مخالفًا بوقائع دعاية انتخابية غير مشروعة في 4 محافظات

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدة مخالفين خلال متابعتها لسير العملية الانتخابية في محافظات الجيزة، أسيوط، البحيرة، والأقصر، لضبط أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

الجيزة

تمكنت الشرطة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط دائرة قسم شرطة الطالبية بعد ظهوره في مقطع فيديو يحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين وارتكب ألفاظًا خارجة. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

أسيوط

ضبطت الخدمات الأمنية شخصين أثناء تجولهما بمحيط إحدى الدوائر في سيارة "ربع نقل" مزودة بمكبر صوت لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين. تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

البحيرة

تمكنت الشرطة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط دائرة مركز شرطة المحمودية، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين.

الأقصر

ضبطت الأجهزة الأمنية 4 أشخاص في مركز شرطة أرمنت، أحدهم بحوزته بطاقات شخصية لمواطنين، والآخرون مع كروت دعائية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح مرشح محدد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وتولت النيابة العامة التحقيق في جميع الوقائع.