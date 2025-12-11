ضبط مُفبرك فيديو انتخابي وسيدة توزع مواد غذائية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الأشخاص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الهرم، وهو يحث الناخبين على التصويت لصالح اثنين من المرشحين.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم ضبط سيدة ظهرت في مقطع آخر تستقل مركبة "توك توك" وتحمل حقيبة بها مواد غذائية، زُعم حصولها عليها من بعض المرشحين مقابل التصويت لهم في دائرة مركز شرطة منشأة القناطر. وبالفحص، تبين أن الفيديو مفبرك من قِبل شقيقها الظاهر في المقطع، بغرض الإساءة للمرشحين وإفساد العملية الانتخابية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الوقائع.