الوطنية للانتخابات: إعادة بين 6 مرشحين في دائرة الفتح بأسيوط

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 في دائرة الفتح بمحافظة أسيوط، والتي أسفرت عن جولة إعادة بين 6 مرشحين على 3 مقاعد بالبرلمان.

وتجرى الإعادة بين كلٍ من: عصام محمود العمدة، وأحمد حسين جودة، وعلي سيد علي، وأماني مصطفى الليثي، ونعمان أحمد فتحي، ومحمد عبد المنعم العمدة.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتيجة انتخابات الجولة الأولى في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وكذا نتيجة الإعادة لدائرة إطسا بالفيوم.

وشملت الدوائر الملغاة:

الجيزة: إمبابة

الفيوم: بندر الفيوم، إبشواي

أسيوط: الفتح

سوهاج: مركز سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، دار السلام

قنا: مركز قنا، قوص، نجع حمادي، أبو تشت

الإسكندرية: أول الرمل

البحيرة: دمنهور، أبو حمص، إيتاي البارود

