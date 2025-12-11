الوطنية للانتخابات تعلن إجراء الإعادة بين 4 مرشحين في أبشواي بالفيوم

الوطنية للانتخابات: إعادة 4 مرشحين على مقعدين بدائرة جرجا في سوهاج

تصوير نادر نبيل

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء جولة إعادة في الدائرة الرابعة ومقرها أبشواي بمحافظة الفيوم بين 4 مرشحين.

وأضاف المستشار حازم بدوي خلال مؤترم صحفي منذ قليل، أن المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة هم كل من "يوسف أحمد الصاوي، علاء السيد جاب الله، مصطفى محمد عبدالله، محمد عبدالحميد تعيلب".

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نتيجة انتخابات الجولة الأولى في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025، وكذا نتيجة الإعادة لدائرة إطسا بالفيوم.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم اجتماعا، ناقش خلاله النتيجة الرسمية لـ20 دائرة انتخابية من المرحلة الأولى، وكذا البت في التظلمات المقدمة من المرشحين الخاسرين على نتائج الحصر العددي لعدد الأصوات التي أدلى بها الناخبين في انتخابات.

