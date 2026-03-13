أدان الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، بأشد العبارات استمرار الكيان المحتل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، أمام المصلين خلال شهر رمضان الكريم، وحرمانهم من أداء شعائرهم الدينية في هذه الأيام المباركة.

تفاصيل بيان الأزهر بشأن إغلاق الاحتلال المسجد الأقصى أمام المصلين

وأكد "الأزهر" في بيان له أن هذه الممارسات تمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن كونها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الذي يجرّم الاعتداء على دور العبادة ويكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وأوضح أن إغلاق المسجد الأقصى يعكس محاولات ممنهجة من جانب الاحتلال لطمس الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى ومدينة القدس الشريف، فضلًا عن تعمده التضييق على المسلمين ووأد فرحتهم بمناسباتهم الدينية، خاصة خلال شهر رمضان.

وجدد الأزهر الشريف تأكيده أن المسجد الأقصى المبارك سيظل حرمًا إسلاميًا خالصًا بإذن الله، ولا حق للصهاينة فيه، داعيًا المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه حماية المسجد الأقصى، والعمل على تمكين المصلين من أداء عباداتهم فيه بحرية وأمان وطمأنينة.

