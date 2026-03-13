الإمارات ترفض طلب إيران بإغلاق القواعد الأمريكية

كتب : وكالات

05:46 م 13/03/2026

وزيرة الخارجية الإماراتية، لانا نسيبة

قال مسؤول إماراتي رفيع المستوى لقناة إن بي سي نيوز الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الإمارات لن تستجيب لمطالب إيران بإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها.

وقالت وزيرة الخارجية الإماراتية لانا نسيبة، في مقابلة من أبوظبي للقناة الأمريكية: "متى كان الرد على متنمّر إقليمي بالتراجع مفيدًا للمنطقة؟".

وأضافت: "الإمارات والدول الأخرى في المنطقة دائمًا ملتزمة بالمسار الدبلوماسي لإنهاء هذه الأزمة. لكن يجب أن يبدأ ذلك بتوقف إيران عن هذه الهجمات غير القانونية على شركاء الخليج".

تأتي هذه التصريحات بعد أن طلب المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، الدول الخليجية إلى إغلاق القواعد الأمريكية "في أسرع وقت ممكن" في أول بيان مكتوب له. وقد أكدت إيران على أن وجود هذه القواعد يجعل الدول المضيفة أهدافًا شرعية.

لكن وفقا للقناة الأمريكية، فإن الطائرات المسيرة استهدفت أيضًا البنية التحتية المدنية مثل الموانئ والمطارات والفنادق والمباني السكنية ومحطة تحلية المياه. وحتى صباح اليوم، أثناء توجه قناة إن بي سي نيوز، لإجراء المقابلة، سقطت حطام مقذوف تم اعتراضه على أحد المباني في منطقة دبي المالية.

وتحمّلت الإمارات وطأة الهجمات الانتقامية من طهران في الخليج، حيث تعرضت لأكثر من 1800 هجوم صاروخي وطائرات مسيرة انتحارية، فيما وصفته لانا نسيبة بأنه "هجوم غير قانوني على دول الخليج والأردن".

وقالت وزيرة الخارجية الإماراتية: “أنتم تهاجمون صانعي السلام في المنطقة، الذين يشاركون أكثر في الوساطة لحل دبلوماسي قبل هذا التصعيد".

وأضافت: "لم تكن هذه حربًا شجعناها أو شاركنا فيها، ولكن بما أنكم بدأتموها، سندافع بشكل كامل وحازم عن بلادنا وشعبنا، وأكثر من ذلك، عن النموذج الذي تحاولون استهدافه في المنطقة — نموذج التعايش والازدهار والتسامح. لن نسمح بتحطيمه، لأن إيران تريد إسقاط المنطقة معها".

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج قواعد عسكرية أمريكية الإمارات مجتبى خامنئي

