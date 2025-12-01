إعلان

سقوط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة

كتب : مصراوي

06:04 م 01/12/2025

المتهمون والاطفال

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال و4 سيدات لـ 10 منهم معلومات جنائية؛ لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بالقاهرة.

شبكة لاستغلال الأطفال

وأمكن ضبط 16 حدثا كانوا بصحبتهم حال بيعهم السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

تسول القاهرة مباحث الآداب الأمن

