مشاجرة عائلية تتصدر السوشيال.. والداخلية تكشف الحقيقة في 24 ساعة

كتب : مصراوي

05:48 م 01/12/2025

المنشور المتداول

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام الزوجة الثانية لزوج شقيقتها المتوفاة بالتعدى على ابن شقيقتها بالفيوم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 نوفمبرالمنقضى تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم من والدة القائمة على النشر بتعرض حفيدها "لكريمتها المتوفاة" للتعدى بالضرب من الزوجة الثانية لوالدهما وطلبت أخذ التعهد اللازم عليها بعدم التعرض له وشقيقته.

المتهمة تنفي

تم استدعاء المشكو فى حقها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم)، وبمواجهتها نفت تعديها عليه بالضرب، وتم أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعاية ابني زوجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

