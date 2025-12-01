ضبط شخصين يروّجان لأعمال منافية للآداب عبر تطبيق إلكتروني

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخصين استخدما أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة أعمال الفجور لراغبي المتعة بدون تمييز.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام (شخصين) باستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة أعمال الفجور لراغبي المتعة وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة القاهرة وبحوزتهما (3 هواتف محمولة، بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.