فيديو صادم | ضبط شاب ظهر في فيديو بأفعال خادشة فوق تاكسي بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص جالسًا على الحقيبة الخلفية لسيارة أجرة أثناء سيرها، مرتكبًا أفعالًا خادشة للحياء بمحافظة البحيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص لم ترد أي بلاغات في هذا الشأن، وتم ضبط السيارة التي ظهرت بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور)، والذي أكد عدم معرفته بالشخص الذي ظهر خلف السيارة، موضحًا أنه اعتلى الحقيبة الخلفية دون علمه.

وأضافت الداخلية أنه تم تحديد ذلك الشخص وضبطه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته أقر باعتلائه الحقيبة الخلفية بقصد اللهو دون علم السائق، وقيامه بإشارات خادشة اعتراضًا على قيام أحدهم بتصويره.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

