غلق 101 محل لمخالفة قرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

أغلقت وزارة الداخلية 101 محل لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة عن تحرير 101 مخالفة ضد المحال غير الملتزمة بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لدعم خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

