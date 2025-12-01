حملات مرورية تضبط 123732 مخالفة وتفحص 1776 سائقًا في 24 ساعة
كتب : علاء عمران
11:53 ص 01/12/2025
حملات مرورية-ارشيفية
واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفات على الطرق والمحاور بمختلف المحافظات، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 123732 مخالفة متنوعة، أبرزها: السير دون تراخيص، تجاوز السرعة، الانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة. كما تم فحص 1776 سائقًا ثبت تعاطي 89 منهم للمواد المخدرة.
كما نفذت الوزارة حملات مكثفة على الطريق الدائري الإقليمي، أسفرت عن ضبط 732 مخالفة وفحص 125 سائقًا ثبت تعاطي 4 منهم للمواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام والتحفظ على مركبة مخالفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والمضبوطات.