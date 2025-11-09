الوطنية للانتخابات: تسهيلات بـ "برايل" لذوي الإعاقة في انتخابات النواب

كتب- أحمد عادل:

تصوير- أحمد مسعد

أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم، عن حزمة من التسهيلات المخصصة لذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية، بهدف تمكينهم من المشاركة الكاملة في انتخابات مجلس النواب 2025، وضمان حقهم الدستوري في التصويت دون تمييز.

وأوضح بنداري أن الهيئة أعدت بطاقات اقتراع بلغة "برايل" تحتوي على إرشادات توضيحية لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من الإدلاء بأصواتهم بسهولة، كما تم تخصيص أغلب اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في الطوابق الأرضية لتسهيل دخول ذوي الإعاقة الحركية.

وأكد المدير التنفيذي أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على استهداف جميع الناخبين والفئات دون أي تمييز، التزامًا بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور والقانون.

وتنطلق غدًا الإثنين عملية تصويت المصريين المقيمين بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأصدرت الهيئة، برئاسة القاضي حازم بدوي، القرار رقم 60 لسنة 2025 بتحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية ولجان الفرز للمرحلتين، وعددها 10893 لجنة على مستوى الجمهورية، بينها 5606 لجنة في المرحلة الأولى و5287 لجنة في المرحلة الثانية.

وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1281 مرشحًا بالنظام الفردي والقوائم في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، وتضم المحافظات: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.