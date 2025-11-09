إعلان

بسبب لهو الأطفال.. عامل يعتدي على جيرانه بـ"شومة" في الشرقية

كتب : علاء عمران

02:22 م 09/11/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يمسك بعصا خشبية "شومة" بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري، تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغًا من أحد الأشخاص وزوجته مصابين بكدمات متفرقة بالجسم إثر تعدٍ عليهم من عامل باستخدام عصا خشبية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.
وأمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لنفس الخلافات.
وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أجهزة وزارة الداخلية عامل الشرقية جيرانه مركز شرطة بلبيس

