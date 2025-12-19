جثة و7 مصابين في حادث مروع بكورنيش النيل

تحول طريق كورنيش النيل أمام المعهد القومي للتغذية إلى مسرح لحادث مأساوي، بعدما اصطدمت سيارتان ملاكي في تصادم عنيف، أسفر عن سقوط جثة وإصابة 7 أشخاص، من بينهم أردني الجنسية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادمعلى كورنيش النيل نطاق محافظة القاهرة، وانتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين تصادم سيارتين ملاكي بشكل مباشر، ما أدى إلى تحطم أجزاء كبيرة من المركبتين.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص في الحال، بينما أُصيب 7 آخرون بإصابات متفرقة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع البلاغ، قبل نقلهم إلى مستشفى المنيرة لتلقي العلاج.

وعملت القوات الأمنية على رفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية التي تعطلت لفترة، فيما جرى التحفظ على السيارتين المتضررتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

