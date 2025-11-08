ضبط شخصين انتحلا صفة جمعيات خيرية للنصب على المواطنين

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم قيام شخصين بالنصب على المواطنين الراغبين في التبرع للحالات الإنسانية والطبية، عبر برنامج على الهواتف الذكية بأسلوب "انتحال الصفة".

وبالفحص، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية ومقيمان بالقاهرة، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة احتوت على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي، إلى جانب محافظ إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية من متحصلات النصب، ودفاتر إيصالات تبرع مزورة باسم جمعية خيرية وهمية.

وعند مواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مع تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

هذا الحادث يأتي في إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني وانتحال صفة الجمعيات الخيرية، وحماية المواطنين من الاستغلال المالي والمخاطر المرتبطة بهذه الممارسات الاحتيالية.