إعلان

قرار قضائي بشأن محاكمة البلوجر محمد عبد العاطي بتهمة بث محتوى خادش

كتب : أحمد عادل

01:12 م 08/11/2025

البلوجر محمد عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حجز محاكمة صانع المحتوى محمد عبد العاطي، في اتهامه بنشر وبث محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإساءة استخدام تلك المنصات، إلى جلسة 29 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة قد أحالت المتهم للمحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات عن قيامه بإنشاء حسابات إلكترونية على عدة مواقع تواصل اجتماعي، بث من خلالها مقاطع تتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة، مخالفة للقيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

وأاسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم نشر محتوى مخل بالآداب العامة واستخدام مواقع التواصل في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، وأحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمحاسبته عما نُسب إليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد العاطي المحكمة الاقتصادية مواقع التواصل الاجتماعي محتوى خادش للحياء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
اضغط للتفاصيل- الإعدام شنقاً لقاتلة أطفال دلجا وزوجها بالمنيا
"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)