قرار قضائي بشأن محاكمة البلوجر محمد عبد العاطي بتهمة بث محتوى خادش

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حجز محاكمة صانع المحتوى محمد عبد العاطي، في اتهامه بنشر وبث محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإساءة استخدام تلك المنصات، إلى جلسة 29 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة قد أحالت المتهم للمحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات عن قيامه بإنشاء حسابات إلكترونية على عدة مواقع تواصل اجتماعي، بث من خلالها مقاطع تتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة، مخالفة للقيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

وأاسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم نشر محتوى مخل بالآداب العامة واستخدام مواقع التواصل في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، وأحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمحاسبته عما نُسب إليه.