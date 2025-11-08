إعلان

الداخلية: ضبط 4 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة في حملات التموين

كتب : علاء عمران

11:51 ص 08/11/2025

ضبط دقيق بلدي مدعم - ارشيفية

واصلت وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين، وضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، أو البيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي هذا الإطار، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط ما يقرب من 4 أطنان دقيق أبيض مدعم تخص المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

ضبط دقيق مدعم أسعار الخبز وزارة الداخلية شرطة التموين

