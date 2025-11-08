أولى جلسات محاكمة التيك توكر "لوشا" لنشر محتوى خادش

كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة القاهرة الاقتصادية نظر أولى جلسات محاكمة التيك توكر المعروف باسم "لوشا"، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وتتضمن مظاهر عنف ومحتوى وصِف بأنه خروج عن الآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت ضبط المتهم بعد ورود بلاغات متعددة ضده، أفادت بقيامه بنشر محتوى مرئي يحتوي على إيحاءات وإسقاطات مخالفة لقيم المجتمع، وطالت التحقيقات حساباته على تطبيقات التواصل المختلفة.

وبحسب بيان الداخلية، تم ضبط المتهم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر تفعيل الربح من المنصات الإلكترونية.

أبرز الاتهامات الموجهة إليه التحريض على الفجور والفسق عبر تقديم محتوى خادش ومخالف للذوق العام، ونشر إيحاءات جنسية وإسقاطات مخالفة لقيم المجتمع، وازدراء الأديان من خلال استخدام عبارات وتعبيرات ذات طابع ديني في سياقات ساخرة، واستغلال أطفال قُصّر عبر إشراكهم في تصوير مشاهد ولقطات لا تتناسب مع أعمارهم، بما قد يعرضهم لأضرار نفسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر المحكمة اليوم بدء نظر القضية تمهيدًا للفصل فيها خلال الجلسات المقبلة.