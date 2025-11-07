عامل ينجو من الموت بأعجوبة في العاصمة الإدارية

في صباح هادئ بموقع المكس بمنطقة R3 في العاصمة الإدارية الجديدة، كانت حركة العمال تسير بوتيرة اعتيادية؛ أصوات الماكينات تمتزج بوقع الحديد على الأسمنت، والكل منشغل بمهامه المعتادة في أحد مواقع البناء العملاقة.

لكن خلال لحظات، تبدّل المشهد تمامًا، صرخة مدوية شقت الصمت، تبعها هرولة جماعية نحو أحد أركان الموقع. سقط أحد العمال من أعلى سقالة بالطابق الأول أثناء قيامه بأعمال تركيب في واجهة مبنى قيد الإنشاء.

الزملاء هرعوا نحوه في حالة من الفزع، يحاولون إسعافه وسط الغبار وقطع الخشب المتناثرة على الأرض. لحسن الحظ، لم يفقد وعيه بالكامل، لكنه كان يعاني من إصابات متفرقة وكدمات قوية نتيجة الارتطام.

فور تلقي غرفة العمليات البلاغ، انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمستشفى العاصمة الإدارية إلى الموقع، وتم نقل المصاب على وجه السرعة لتلقي العلاج اللازم.

المعاينة الأولية أشارت إلى أن العامل كان يؤدي عمله على السقالة دون ارتداء الحزام المخصص لتأمين العمال أثناء العمل على الارتفاعات، وهو ما تسبب في فقدانه التوازن وسقوطه المفاجئ.