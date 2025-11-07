"دخل العناية المركزة".. مطرب شعبي يتعرض لحادث مروع في أسيوط

"فدا روحه بايده".. قصة "محمود" قُطع ذراعه دفاعًا عن زوجة شقيقه من التحرش

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة محاولة بتر يد سائق بميت غمر



تعرض المطرب الشعبي إسماعيل الليثي لحادث سير مروع على طريق أسيوط، نُقل على إثره إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وجرى نقل "الليثي" على الفور إلى المستشفى حيث تم خضع إلى الكشف والفحص وعلى إثرها قرر الأطباء دخوله للعناية المركزة، لتلقي العلاج اللازم.

ومنذ أيام أعلنت خبيرة التجميل شيماء سعيد، زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن إتمام الصلح بينهما بعد فترة من الخلافات، وذلك من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع "تيك توك"، ظهرت فيها برفقة زوجها أثناء تقديمه لها هدية طقم من الذهب، وظهرا سويًا وهما يغنيان ويرقصان.