الداخلية تضبط 123 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة



تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 123128 مخالفة مرورية متنوعة.



شملت المخالفات المضبوطة "السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائي - التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص".



كما تم فحص عدد 1536 سائق تبين إيجابية 82 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 786 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص 122 سائق تبين إيجابية عدد 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة ، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكم، كما تم التحفظ على 8 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



