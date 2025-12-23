إعلان

قرار قضائي جديد بشأن المتهمة بدهس الطفلة "جنى" بالشروق

كتب : أحمد عادل

04:58 م 23/12/2025

النيابة العامة

كتب- أحمد عادل:

أمرت نيابة الشروق، اليوم الثلاثاء، بإحالة سيدة متهمة بدهس الطفلة "جنى" بسيارتها أثناء خروجها من المدرسة، مما أسفر عن مصرعها في الحال بمدينة الشروق، للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة القتل خطأ، وحددت جلسة 25 ديسمبر لنظر أولى الجلسات.

وقال المحامي عبدالعزيز عز الدين، محامي أسرة الطفلة، إنه لا يوجد أي تواصل بين الأسرة والمتهمة للتوصل إلى صلح ودي.

وأضاف المحامي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن والد "جنى" مصمم على أقواله أمام جهات التحقيق واتهام ولية الأمر بدهس ابنته عمدًا، بسبب خلافات سابقة بين المتهمة ونجلها.

وباشرت النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها في الحادث، حيث انتقل فريق من النيابة لمعاينة مسرح الواقعة والاستماع لأقوال المتهمة ووالد الطفلة وشهود العيان.

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكاب الحادث دون قصد، ونفت تعمد دهس الطفلة، موضحة أن الواقعة نجمت عن عبور "جنى" الطريق فجأة متجهة إلى صديقتها، فيما نفى الطلاب الشهود وجود أي خلافات بين نجل المتهمة والضحية.

