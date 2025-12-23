إعلان

فيديوهات خادشة.. ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

05:09 م 23/12/2025

المتهمة

كتب- علاء عمران:
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط صانعة محتوى – لها معلومات جنائية ومقيمة بالإسكندرية – بتصوير مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها هاتفان محمولان، وفحصهما كشف احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي. وبمواجهتها أقرت بممارستها النشاط بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

