تفاصيل مصرع طفل سقط بين الأسانسير والحائط بالعمرانية

تباشر النيابة العامة بالعمرانية، التحقيق في واقعة مصرع طفل سقط بين الأسانسير والحائط داخل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، مما أسفر عن انفصال رأسه عن جسده ووفاته في الحال.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط طفل أثناء استخدامه الأسانسير، وبالانتقال والفحص من قبل قوة من مباحث قسم شرطة العمرانية، تبين أن الطفل اختل توازنه وسقط في الفجوة الواقعة بين كابينة المصعد والحائط، مما تسبب في حدوث إصابات بالغة أدت إلى فصل الرأس عن الجسد.

ووجّهت النيابة العامة بسرعة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لمعرفة مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طالبت باستدعاء مالك العقار وفني الصيانة للاستماع إلى أقوالهما بشأن إجراءات التأمين الخاصة بالأسانسير.

كما أمرت النيابة بفحص تراخيص المصعد ومراجعة سجلات الصيانة الدورية، وبيان الجهة المسؤولة عن الإشراف الفني، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات القانونية.

وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات.